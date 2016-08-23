شاهد: فنانة تتحدى الإعاقة وترسم بفمها

تحلم الفنانة الأفغانية روبابا محمدي البالغة من العمر 16 عاما أن تقيم معرضا دوليا لأعمالها.

روبابا لا ترسم بيديها كغيرها من الفنانين، فالإعاقة تمنعها من ذلك، لكنها تستخدم فمها وأصابع أقدامها في الرسم.

ولدت الفتاة الأفغانية بشلل جزئي في أطرافها، ولذلك فهي غير قادرة على السيطرة على يديها وقدميها باستثناء عدد قليل من أصابع القدم.

وانتقل والدها محمدي – من عائلة فقيرة بإقليم غزنة- إلى العاصمة الأفغانية كابول عندما كانت روبابا في الثالثة من عمرها وقد ظهرت عليها الإعاقة، وحاولت أسرتها الحصول على مساعدة طبية لكن من دون جدوى.

كانت الفتاة محبطة يائسة، تبكي عندما ترى إخوتها وأخواتها في طريقهم إلى المدرسة، ولكن قبل عامين بدأت في الرسم، وتحلم الآن بإقامة معرض لأعمالها الفنية في متحف أغا خان بكندا.