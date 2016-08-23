شاهد: راقصو التانغو يتسابقون للتأهل لبطولة العالم بالأرجنتين

تَراقص المتسابقون في حركات انسيابية رائعة على حلبة رقص في مدينة بوينس أيرس أملاً في التأهل لبطولة التانغو العالمية التي تقام سنوياً في عاصمة الأرجنتين.

وقالت راقصة تانغو من أوروغواي تدعى ماريا بوغيو (38 عاماً) الاثنين ـ إنها تتوقع اكتساب خبرة لمجرد كونها في بوينس أيرس، مؤكدة تحسن مستواها الشخصي في الرقص.

وتابعت: "إذا سارت الأمور كما نريد وتأهلنا… فسيكون هذا رائعاً لكن الأهم هو المشاركة والاستعداد لهذا… إنها فرصة للتحسن."

وقال أندريه ماغرو (35 عاماً) وهو راقص تانغو من البرازيل إن الرقص يعني الاستمتاع، وأضاف أن أكثر من 800 شخص يشاركون في المسابقة.

ولفت إلى صعوبة المنافسة خاصة لمن أراد الاستمرار حتى النهائيات لأن هناك الكثيرين الذين يرقصون رقصاً جيداً جداً في أنحاء مختلفة من العالم.

وذكر أن أي راقص أو راقصة يصل إلى مرحلة قبل النهائي سيكون سعيداً للغاية لكن النتيجة هي آخر ما يهم لأن الناس موجودة هنا للقاء بعضهم البعض وللرقص وقضاء وقت ممتع.

وتحدث راقص تانغو من تشيلي يدعى عمر أغويليرا (30 عاماً) عن عالم آخر ينقله الرقص إليه، قائلاً: "هي بطولة لذا فإن مستوى (المهارة) دائما ما يكون عالياً للغاية.. إنك تشاهد دوماً البطولات وتدرك أن المستوى يرتقي أكثر فأكثر كل سنة".

وتابع: "خلال الجولة التي رقصنا فيها استطاع المرء استشعار طاقة التانغو القوية.. ولا يمكنك رؤيتها بل تشعر بها عندما ترقص بكل ما فيك."

وانطلق مهرجان وبطولة التانغو العالمية في 22 أغسطس/آب ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس/آب في مركز يوسينا ديل آرتي الثقافي بحي لا بوكا في بوينس أيرس.

وترجع أصول التانغو إلى مطلع القرن التاسع عشر في أحياء الطبقة العاملة في بوينس أيرس، ورغم ما اكتسبته الرقصة من شهرة عالمية فلا يزال من الممكن رؤية رجال ونساء يرقصون التانغو في شوارع عدد من أحياء المدينة مثل سان تلمو.