شاهد: النابلسي "حسب الله الـ16" الذي سَانَد العندليب

"أنا حسب الله السادس عشر آخر سلالة آل حسب الله.. نابليون أكبر فرقة موسيقية.. أتجوز سنية ترتر؟ أتجوز الآنسة حنفي؟ … ابسطها يا باسط.. كفاية متبسطهاش أكتر من كده" مشهد لا يُنسى من فيلم شارع الحب لفنان الكوميديا في السينما العربية عبدالسلام النابلسي والذي توافق اليوم ذكرى ميلاده.

عبدالسلام النابلسي ممثل فلسطيني الأصل ولد في لبنان ودرس بالأزهر الشريف في مصر وعمل بالصحافة قبل أن يدخل عالم السينما المصرية، كان جده قاضي نابلس الأول وكذلك والده ونشأ في عائلة متدينة، ولعل دراسته في الأزهر كانت سبب قوته وبراعته في اللغة العربية كما أتقن الفرنسية والإنجليزية.

الفنان الراحل عبد السلام النابلسي

كانت بداية النابلسي السينمائية على يد المنتجة آسيا والتي اختارته للمشاركة في فيلم "غادة الصحراء" عام 1929 ثم شارك بعدها في عدد من الأعمال إلى أن ظهرت كوميدية الفنان حين شارك إسماعيل ياسين بطولة عدد من الأفلام كونا فيها ثنائياً رائعاً وكذلك مع صديق عمره الفنان فريد الأطرش، لكن سنركز هنا قليلاً على أفلامه مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والتي كانت الأكثر تأثيراً.

جمع النابلسي بالعندليب 5 أفلام من علامات السينما العربية، والتي أجمع فيها النقاد على براعة النابلسي في الأداء بشكل حتى يفوق أداء البطل وأنه كان سبباً كبيراً في نجاح أفلام حليم.. الأفلام الخمسة هي "ليالي الحب، فتى أحلامي، شارع الحب، حكاية حب، ويوم من عمري".

وفي معظم الأفلام كان النابلسي يحتل الدور الثاني في البطولة، لكنه كان المحور المحرك للأحداث في أغلبها، ففي فيلم ليالي الحب كان النابلسي يقود خطوات زميله "المخترع الخجول" إلى النجاح ويرسم له الطرق ليصل ابتكاره إلى مدير الشركة وجميعنا يتذكر أغنية "ياسيدي أمرك أمرك يا سيدي" التي عبرت عن تورط البطل بسبب ألاعيب صديقه.

النابلسي مع صديق عمره فريد الأطرش وعبدالحليم حافظ

وفي فيلم فتى أحلامي كان النابلسي يحاول تقليد صديقه البطل في كثرة مغامراته العاطفية ورغم أن هذا الفيلم يعتبر أضعف أفلام حليم إلا أن وجود النابلسي معه أنقذ الفيلم، ثم جاء فيلم شارع الحب الذي عرف النابلسي من خلاله باسم "حسب الله السادس عشر" ليخلد كوميديا النابلسي بمشاهد خالدة لا تُنسى.

ثم فيلم حكاية حب مع مريم فخر الدين والذي اعتبره البعض ملخصا لقصة حياة حليم وتألق النابلسي في الفيلم حيث كان محركاً للأحداث فهو الصديق الناصح الأمين الذي يدفع صديقه للنجاح في العمل والحب، وسانده على الناصية حين غنى العندليب "بحلم بيك".

أما آخر ما جمع النابلسي بحليم كان فيلم يوم من عمري مع الجميلة زبيدة ثروت، وكان النابلسي "صديق البطل" في قمة أدائه الكوميدي حتى أن العندليب الأسمر، صدرت منه ضحكات كثيرة تلقائية داخل الفيلم تأثراً بفكاهية النابلسي، الذي كان دوره مرحاً للغاية.

تزوج عبدالسلام النابلسي في سن متأخرة بعد أن أطلق عليه أشهر عازب في الوسط الفني، وفي عام 1968 توفى تميمة الكوميديا ونجمها اللامع إثر أزمة قلبية حادة بعد إفلاسه في مصر وبيروت من كثرة الضرائب، ليلقى ربه معدوماً ويتولى صديق عمره فريد الأطرش مصاريف الجنازة.