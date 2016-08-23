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شاهد: الآلأف يركضون خلف بوكيمون نادر في أحد الميادين بتايوان

23/8/2016

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بثته فتاة تايوانية يظهر ازدحاما كبيرا في أحد الميادين بالعاصمة التايوانية تايبه بسبب التدافع على بوكيمون من نوع نادر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الآلاف من لاعبي البوكيمون تسابقوا لاصطياد بوكميون نادر بالقرب من منتزة بيتو بالعاصمة التايوانية.

 واجتاحت حمى لعبة "بوكيمون غو" العالم, التي طرحتها شركة نيتندو للألعاب، وتعتمد على تقنية الواقع المعزز، وهي متوفرة بشكل مجاني لأنظمة أندرويد وأي أو إس.

وتجمع اللعبة بين الواقعين الحقيقي والافتراضي، حيث يجب على المستخدم أن يتجول جغرافيا للبحث عن حيوانات البوكيمون من حوله، وتستخدم اللعبة كاميرا الهاتف الجوال لتظهر البوكيمون في البيئة المحيطة بالمستخدم، ومن ثم اصطياده عبر رمي كرات البوكيمون عليه.

وتتطلب اللعبة الكثير من الحركة والمشي للبحث عن الحيوانات المختلفة، حيث لن يتمكن المستخدم من الحصول على بوكيمون مائي إلا عند المساحات المائية، وهو ما يزيد من شغف البعض باللعبة.

كما تتيح اللعبة عند المرحلة الخامسة للمستخدمين الانضمام إلى أحد الفرق الثلاثة الموجودة تحت أسماء اللون الأحمر والأزرق والأصفر، ومن ثم يتمكن اللاعبون من التنافس مع بعضهم داخل حلبة وهمية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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