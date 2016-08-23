شاهد| أم بطل أوليمبي مصري للمسؤولين: "عايزة شقة لمحمد"

قالت والدة محمد إيهاب الحاصل على المركز الثالث في رفع الأثقاف بأوليمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، إنها تناشد المسؤولين في إعطاء ابنها شقة في القاهرة، حتى يتمكن من الزواج فيها.

وأضافت والدة إيهاب على إحدى الفضائيات المصرية أنها تريد أن يتم نقل أخيه الذي يعمل في وزارة الكهرباء إلى مكان قريب من سكنه في الفيوم.

وأوضح محمد إيهاب أنه عانى كثيرا بسبب الإهمال في مصر الأمر الذي دفعه على التقديم للحصول على الجنسية القطرية، لكن الأرواق تأخرت.

وقال إنه حصل على 3 ميداليات عام 2008، لكن الحكومة لم تمنحه سوي مكافأة ميدالية واحدة، مخصوم منها الضرائب.

وأشار إلى أنه كان يعمل في وزارة الكهرباء براتب 125 جنيها، موضحا أنه لم يتزوج حتى الآن بسبب ارتباطه بلعبة رفع الأثقال التي تحتاج إلى مصاريف كثيرة حالت دون زواجه.