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شاهد: أخصائي علاج طبيعي يحذر من الإنترنت وصالات الجيم

23/8/2016

حذر الدكتور محمود أبو حامد، أخصائي العلاج الطبيعي بمؤسسة حمد الطبية بالدوحة، من لجوء عدد كبير من المرضى إلى الإنترنت والصالات الرياضية "الجيم" طلباً للعلاج، مشدداً على ضرورة اللجوء للطبيب المختص تجنباً لأي مضاعفات.

وقال خلال استضافته عبر نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إنه يفضل البدء بالعلاج الطبيعي لحل المشكلة قبل اللجوء إلى الأدوية أو الجراحة، وذلك بعد التشخيص وتقييم الحالة وتوصية الطبيب المختص.

وأضاف " أخصائي العلاج الطبيعي" أن العالم حالياً يعتمد آلية فريق العمل في تقديم الخدمة الطبية ويعتبر طبيب العلاج الطبيعي أحد عناصر هذا الفريق.

وأشار "أبو حامد" إلى أن العلاج الطبيعي يتعلق بأداء الإنسان الوظيفي والحركي وزيادة القدرة الحركية إلى أقصى حد ممكن، وبالتالي فهو يعالج معظم أمراض العظام والأعصاب والعضلات وتأهيل ذوي الإعاقة وتأهيل النساء الحوامل  قبل وبعد الولادة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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