خلص جسمك من السموم في أسبوع بـ"بازن فاستن"

خلص جسمك من السموم في أسبوع بالخضراوات والفاكهة (الألمانية-أرشيف)

نظام الصيام القلوي المعروف بنظام "بازن فاستن" هو نظام غذائي يقوم على تناول الفاكهة والخضروات فقط يومياً حتى الشعور بالامتلاء واحتساء الشاي العشبي والمياه فقط.

ومن غير المسموح في هذا النظام بتناول القهوة أو الكحول واللحوم الباردة واللحوم العادية ومنتجات الألبان والحبوب، ويقول مؤيدو هذا النظام إنه يزيل الأحماض وينظف الجسم تماماً.

وقالت خبيرة التغذية الألمانية، سوزانا كيرشتاين، إن الكثير من الأشخاص يشعرون بأنهم مفعمون بالنشاط والطاقة في نهاية العلاج بنظام بازن فاستن.

وأضافت أنهم غالباً ما يخسرون الوزن أيضاً وهو أثر جانبي رائع، ويبدو أن بازن فاستن له اثر إيجابي على الأمراض مثل هشاشة العظام ومشكلات مثل الصداع وتساقط الشعر.

وفيما يتعلق بالنظرية وراء بازن فاستن، يقول المؤيدون إن تناول الكثير من النقانق واللحوم والقهوة والكحول وكذلك الأكل السريع والسموم البيئية والضغط يمكن أن تسبب في زيادة الأحماض في الجسم.

ويقولون إن هذه الأحماض تتراكم ضمن أشياء أخرى في الأنسجة الضامة وتتسبب في اختلال التوازن الطبيعي للأحماض في الجسم.

هذا الاختلال في التوازن يمكن أن يؤثر على تغذية الخلايا وبالتالي يؤدي إلى اضطرابات في النوم والنقرس وآلام في العضلات، واستهلاك الأغذية القلوية بشكل حصري (الفواكه والخضروات) لفترة يعيد هذا التوازن.

إلا أن هذه النظرية يثور حولها الجدل، فيقول الطبيب أندرياس ميشالسن، رئيس قسم العلاج بالمواد الطبيعية في مستشفى إيمانويل في برلين، إنه لا يوجد أي إثبات علمي على أن الغذاء يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأحماض في جسم الشخص السليم.

وفي وجهة نظره، لا يوجد أيضاً أي دليل على أن مثل هذه الزيادة في الأحماض يمكن أن تتسبب في الأمراض، ولكن يقول إن الثابت هو أن تناول الكثير من اللحوم والنقانق يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام.

وترفض الجمعية الألمانية للتغذية أيضاً المزاعم بأن الأحماض يمكن أن تزيد في الجسم، وتقول المتحدثة باسم الجمعية، أنتيا غال، إن العديد من أنظمة الصد في أجسامنا تنظم التركيز الحمضي القاعدي وتحافظ على ثباته.