تركيا: اكتشاف فسيفساء نادرة لـ"إله البحر" عند الإغريق

تركيا: اكتشاف فسيفساء نادرة لإله البحر عند اليونانيين القدماء (الأناضول)

خلال أعمال تنقيب في ولاية أضنة جنوبي تركيا، عثر خبراء آثار أتراك على أرضية فسيفسائية تجسد "بوسيدون" إله البحر عند الإغريق (اليونانيين القدماء).

وخلال أعمال البحث والتنقيب في المدينة التاريخية المعروفة بـ "إيغيا"، ببلدة "يومورطالق" بالولاية، اكتشف الخبراء الفسيفساء التي تتميز بـ"جمال نادر" في قسم الاسترخاء، بأحد الحمامات التي تعود للعهد الروماني.

وعلى الرغم من سوء حالة الجزء السفلي للفسيفساء، تمكن الخبراء من فك طلاسم جملة إغريقية مفادها "إلى جميع المغتسلين .. تحية لكم".

وأوضح صبري تاري، مدير السياحة والثقافة بالولاية، أن تاريخ مدينة إيغيا التاريخية، يمتد إلى العصر الثاني قبل الميلاد، حيث كانت مركزاً عسكرياً مميزاً في العهد الروماني لاحتوائها على قاعدة بحرية، فضلاً عن اشتهارها بمراكزها الصحية.

وأشار تاري، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يكتشفون فيها آثاراً مميزة تعود لحقب قديمة، لافتاً إلى اكتشاف سابق في نفس المدينة العتيقة، لفسيفساء أخرى تجسد إله الحب إروس عند اليونانيين القدماء .

من جانبه قال نديم درويش أوغلو، وكيل مدير متحف أضنة، "نولي أهمية كبيرة للتنقيب عن الحفريات بولايتنا، وتمكنا كثيراً من اكتشاف فسيفساوات نادرة، ما أسهم بشكل بارز في ارتفاع عدد السائحين القادمين إلى أضنة".

والفُسَيْفِسَاء كلمة ذات أصل إغريقي وتعتبر من أقدم فنون التصوير، وهي فن وحرفة صناعة المكعبات الصغيرة واستعمالها في زخرفة وتزيين الفراغات الأرضية والجدارية عن طريق تثبيتها بالملاط فوق الأسطح الناعمة وتشكيل التصاميم المتنوعة ذات الألوان المختلفة، ويمكن استخدام مواد متنوعة مثل الحجارة والمعادن والزجاج والأصداف وغيرها.