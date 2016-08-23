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البرلمان العراقي يفشل في حجب الثقة عن وزير الدفاع

23/8/2016

البرلمان العراقي يفشل في حجب الثقة عن وزير الدفاع

فشل البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، في التصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، وأرجأ ذلك حتى إشعار آخر، بسب اختلال النصاب القانوني للجلسة.

وكان مجلس النواب، استجوب العبيدي مطلع الشهر الحالي بتهم تتعلق بالفساد واستغلال المنصب، في جلسة شهدت اتهام الأخير بعض النواب ورئيس البرلمان بعمليات ابتزاز، ما دفع البرلمان وجهات حكومية إلى تشكيل لجان للتحقيق باتهامات الوزير.

وقال النائب علي الصافي من كتلة التضامن (أحد كتل التحالف الوطني ذو الأغلبية بالبرلمان)، إن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أجل عرض حجب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي إلى إشعار آخر، بعد أن تعذر التصويت بسبب اختلال النصاب القانوني (نصف أعضاء البرلمان من مجموع 328 نائب)، إثر انسحاب كتل سياسية من الجلسة".

وبين الصافي، في تصريح للأناضول، أن "عدد الحاضرين انخفض من 214 إلى 146 نائب، بعد انسحاب كتلتي المواطن (تابعة للمجلس الأعلى الإسلامي  بقيادة عمار الحكيم) والأحرار (تابعة للتيار الصدري) وبعض النواب الأكراد".

وأضاف أن "المنسحبين طالبوا بتأجيل الموضوع لانشغال القوات العسكرية بتحرير المدن من تنظيم الدولة وأن تغيير وزير الدفاع سيؤدي إلى إرباك الأمور".

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