البرتغال تحقق مع نجلي سفير العراق بشأن واقعة ضرب

الخارجية العراقية استدعت سفيرها في البرتغال

تحقق الشرطة البرتغالية في واقعة تعرض خلالها فتى برتغالي للضرب على يد نجلين للسفير العراقي في لشبونة ما أدى إلى دخوله العناية المركزة وأثار ضجة في البرتغال.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام أن نجلي السفير سعد محمد رضا وهما توأمان يبلغان من العمر 17 عاما ضربا وركلا روبن كافاكو (15 عاما) في الحادث الذي وقع ليل السابع عشر من أغسطس آب في بلدة في وسط البرتغال بعد مشادة مع مجموعة من الشبان داخل حانة.

وقالت السفارة العراقية في بيان إن الأخوين حيدر ورضا تصرفا دفاعا عن النفس وإن مهاجميهما تفوهوا بإهانات عنصرية ومناهضة للمسلمين بيد أن الأخوين نفسيهما لم يكررا هذا في تعليقات لاحقة إلى وسائل الإعلام.

وهدد الحادث بأن يتحول إلى خلاف دبلوماسي عندما أشار وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا إلى أن الحادث خطير بحيث أن الأخوين العراقيين قد يفقدا حصانتهما الدبلوماسية من الملاحقة القضائية.

وفي تعليقات تلفزيونية قال سانتوس سيلفا "إذا تطلب التحقيق الطلب من العراق رفع الحصانة الدبلوماسية عن ابني السفير فإن وزارة الخارجية ستقدم هذا الطلب وستتوقع التعاون."

والتقى سانتوس سيلفا بالسفير العراقي يوم الاثنين قبل أن يسافر السفير الاخير إلى بغداد الثلاثاء.

ورفضت الشرطة التعقيب على الواقعة التي حدثت في بونتي دي سور حيث يدرس أحد الشقيقين في مدرسة للطيران.