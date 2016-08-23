البث الحي
منوعات

أمريكا: تركيا طلبت تسليم غولن لكن ليس بسبب الانقلاب

23/8/2016

فتح الله غولن / أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أنقرة طلبت رسميا تسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن لكن ليس بسبب مسائل مرتبطة بمحاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا الشهر الماضي والتي يقول مسؤولون أتراك إن غولن كان العقل المدبر لها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في مؤتمر صحفي الثلاثاء :" بوسعنا التأكيد الآن أن تركيا طلبت تسليم غولن". وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق إنهم يراجعون وثائق قدمتها تركيا لكنهم لا يستطيعون القول إن كانت هذه الوثائق تشكل طلب تسليم.

وقال تونر إن طلب التسليم الرسمي ليس مرتبطا بمحاولة الانقلاب الشهر الماضي لكنه يتعلق بمسائل أخرى تلاحقه بسببها السلطات التركية.

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

الساعات القادمة تكشف مصير محادثات كوشنر لحل الأزمة الخليجية

كوشنر (يسار) في لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (وكالة الأنباء القطرية)