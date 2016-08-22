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ماليزيا تحتجز مغنيا لاتهامه بإهانة الإسلام

22/8/2016

عناصر من الشرطةالماليزية/ أرشيفية

قال مسؤول بالشرطة الماليزية (الاثنين) إن محكمة ماليزية وافقت على احتجاز المغني الشهير ناميوي لمدة أربعة أيام لحين انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة له بإهانة الإسلام في فيديو غنائي.

وقال عبد الغفار رجب رئيس شرطة ولاية بينانغ إنه جرى احتجاز ناميوي، واسمه الحقيقي وي مينغ تشي، في مطار كوالالمبور الدولي أمس الأحد لدى عودته من رحلة خارجية .

واحتجزت الشرطة المغني" 33 عاما" بسبب شكاوى بشأن فيديو غنائي لأغنية تحمل اسم "يا إلهي" يعرض عدة أماكن عبادة ماليزية تشمل مساجد.

وقد تقدمت نحو 20 منظمة مسلمة بشكاوي بشأن الفيديو لدى الشرطة، قائلة إن الفيديو يهين مكان العبادة بهدف إهانة الإسلام .

وقال عبد الغفار إن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن لمدة عامين أو دفع غرامة أو كليهما.

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