فيديو: 37 مليون مشاهدة لطفل ابتلع صافرة.. فكيف يتحدث؟!

حصد مقطع مصور لطريقة تحدث طفل أمريكي بعدما ابتلع صافرة دمية، أكثر من 37 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونحو 300 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطفل كان يستنشق صافرة دمية حين قام بابتلاعها عن طريق الخطأ أثناء اللعب بها.

وقال الدكتور ألفريد ساستشيتي، الطبيب الذي قام باستخراج الصافرة فيما بعد، إن الطفل ابتلع الجزء المعدني من الصافرة مصدر الصوت فقط، لأنه لو بلع الصافرة كاملة لسدت مجرى التنفس.

وظهر الطفل، ويدعى أنطوني من ولاية نيو غيرسي، خلال الفيديو وهو مستلقياً على ظهره بغرفة الطوارئ بالمستشفى، محاولاً الإجابة على سؤال امرأة "أين أنت أنطوني؟ وما الذي حدث لك؟" فيجيبها الطفل وهو يضحك من صوت صفير الذي يخرج أثناء رده، مما أوقع الحضور في نوبة من الضحك.

وحصد الفيديو منذ نشره في 15 أغسطس الجاري قرابة 37 مليون و300 ألف مشاهدة على فيسبوك حتى الآن، مع مئات التعليقات المتعاطفة في مجملها مع الطفل قبل إزالة الصافرة من جوفه.