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شركة تنتج البوركيني تتعهد بدفع غرامات عن زبائنها من النساء

22/8/2016

شركة "بوركيني" تتعهد بدفع الغرامات عن زبوناتها في فرنسا

أعلنت شركة  متخصصة في بيع لباس البحر النسائي " البوركيني" الذي يغطي الجسد بالكامل عن استعدادها لدفع أي غرامة تفرضها الحكومة الفرنسية على زبائنها من النساء جراء ارتداء الزي.

ونشرت شركة "فيلكيني "على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي التعهد بدفع الغرامات معللة الأمر بأنه حرص على زبائنها ودعمهن في مواجهة التضييق من السلطات الفرنسية.

وتعرف الشركة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها أنشئت في عام 2006 بهدف إنتاج لباس بحر مريح يناسب السباحات المحتشمات.

كانت مدن فرنسية عدة قد فرضت حظرا على ارتداء البوركيني على شواطئها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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