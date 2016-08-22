البث الحي
منوعات

شاهد: "Suicide Squad" يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية

22/8/2016

للأسبوع الثالث على التوالي، تصدر فيلم الخيال العلمي سوسايد سكواد (فرقة انتحارية) "Suicide Squad" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققاً 20 مليون و710 آلاف دولار، الفيلم من إخراج ديفيد آير وبطولة ويل سميث وغاريد ليتو ومارغوت روبي.

وجاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة "سوسيدج بارتي" مسجلاً إيرادات بلغت 15 مليوناً و325 ألف دولار، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم سيث روغين وكريستين ويغ وجونا هيل، والفيلم إخراج مشترك لغريغ تيرنان وكونراد فيرنون.

وجاء فيلم الإثارة والجريمة "وور دوغز" في المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 14 مليوناً و300 ألف دولار، أخرج الفيلم تود فيليبس ويلعب دور البطولة غونا هيل ومايلز تيلر وستيف لانتس.

وفي المركز الرابع جاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد "كوبو اند ذا تو سترينغس" مسجلا 12 مليوناً و610 آلاف دولار، الفيلم من إخراج ترافيس نايت وبطولة شارليس ثيرون وآرت باركينسون وماثيو ماكونهي بالأداء الصوتي.

وجاءت النسخة الجديدة من الفيلم الملحمي "بن هور" في المركز الخامس بإيرادات بلغت 11 مليوناً و350 ألف دولار، وأخرج الفيلم تيمور بيكمامبيتوف، والفيلم من بطولة جاك هيوستن وتوبي كيبيل ورودريغو سانتورو ومورغان فريمان.

 

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

الساعات القادمة تكشف مصير محادثات كوشنر لحل الأزمة الخليجية

كوشنر (يسار) في لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (وكالة الأنباء القطرية)