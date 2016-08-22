شاهد: "Suicide Squad" يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية

للأسبوع الثالث على التوالي، تصدر فيلم الخيال العلمي سوسايد سكواد (فرقة انتحارية) "Suicide Squad" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققاً 20 مليون و710 آلاف دولار، الفيلم من إخراج ديفيد آير وبطولة ويل سميث وغاريد ليتو ومارغوت روبي.

وجاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة "سوسيدج بارتي" مسجلاً إيرادات بلغت 15 مليوناً و325 ألف دولار، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم سيث روغين وكريستين ويغ وجونا هيل، والفيلم إخراج مشترك لغريغ تيرنان وكونراد فيرنون.

وجاء فيلم الإثارة والجريمة "وور دوغز" في المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 14 مليوناً و300 ألف دولار، أخرج الفيلم تود فيليبس ويلعب دور البطولة غونا هيل ومايلز تيلر وستيف لانتس.

وفي المركز الرابع جاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد "كوبو اند ذا تو سترينغس" مسجلا 12 مليوناً و610 آلاف دولار، الفيلم من إخراج ترافيس نايت وبطولة شارليس ثيرون وآرت باركينسون وماثيو ماكونهي بالأداء الصوتي.

وجاءت النسخة الجديدة من الفيلم الملحمي "بن هور" في المركز الخامس بإيرادات بلغت 11 مليوناً و350 ألف دولار، وأخرج الفيلم تيمور بيكمامبيتوف، والفيلم من بطولة جاك هيوستن وتوبي كيبيل ورودريغو سانتورو ومورغان فريمان.