شاهد: 31 مليون مشاهدة لـ"شبح" يتبع امرأة بالصين!

حصد مقطع مصور "لامرأة صينية يسير وراءها شبح" أكثر من 31 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره شيئا خارقا للطبيعة ويثير الحيرة والدهشة!

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن كاميرات المراقبة في غرفة الانتظار بإحد الأماكن رصدت ظهور ما يشبه الشبح بشكل واضح وهو يسير خطوة بخطوة وراء السيدة، بينما لم يلحظ المتواجدون بالمكان أي شيء غريب بالغرفة.

وتظهر السيدة خلال الفيديو على ما يبدو أنها تتحدث لأحد موظفي المكان وعندما انتهت توجهت إلى مكان الخروج، لترصد الكاميرات ظلا غامضا أو خيال شبح يتبعها خطوة بخطوة حتى خرجت من المكان.

فيما فسر البعض أن يكون ذلك خيال السيدة أو ظلها لكن لم يكن هناك ضوء ليعطس الظل، مما زاد من الارتباك بين متابعي الفيديو على الإنترنت، والذي نشرته قناة CCTV الصينية، وموقع "V.QQ" ليحصد الفيديو الذي وقعت أحداثه يوم 10 مايو 31 مليونا و272 ألف مشاهدة حتى الآن، دون تفسير يذكر.