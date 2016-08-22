شاهد: عداء إثيوبي يحرج حكومة بلاده في "ريو"

صرح مسؤول بالحكومة الإثيوبية (الاثنين) بأن العداء فييسا ليليسا، الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو، لن يواجه المحاكمة بعدما أبدى احتجاجه على الحكومة الإثيوبية في الأولمبياد.

وفي ماراثون الرجال أمس (الأحد) قام ليليسا أثناء عبوره خط النهاية بشبك ذراعيه فوق رأسه في احتجاج رمزي يستخدمه المتظاهرون في إثيوبيا.

وقال متحدث باسم الحكومة لقناة (فانا برودكاستنغ كوربوريت ) التابعة للدولة: " إنه رياضي فاز بميدالية فضية لبلاده. ورغم أنه من غير المسموح استعراض أية رسائل سياسية في الألعاب الأولمبية، سوف يتم استقباله استقبال الأبطال مع زملائه بالفريق ".

وجاء البيان بعدما قال الرياضي في مؤتمر صحفي في ريو إنه قد يقتل أو يسجن لدى عودته إلى إثيوبيا. وقال إنه لا يفكر في العودة إلى بلاده بعد دورة الألعاب.

فازت إثيوبيا بميدالية ذهبية وبميداليتين فضيتين وخمس ميداليات برونزية في دورة ألعاب ريو دي جانيرو، لتحتل بهذا المرتبة الثالثة في القارة الأفريقية من حيث عدد الميداليات التي حصدها.