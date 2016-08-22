شاهد: "سيتي بيكنك" حفل ضخم يجتذب الألوف في بيروت

استضافت حديقة هيبودروم (ميدان سباق الخيل) في بيروت يوم الأحد ( 21 من أغسطس/آب) حدثا ضخما عبارة عن نزهة كبيرة أطلق عليها "سيتي بيكنك بيروت" احتذبت زوارا من جميع الأعمار تضمنت تقديم المأكولات على مدار اليوم والمشروبات وعزف الموسيقى والأنشطة الفنية.

وحضر هذه المناسبة التي أقيمت في قلب العاصمة اللبنانية الأصدقاء والأسر من اللبنانيين والأجانب على حد سواء للاستمتاع بالطبيعة وبيوم صيفي رائع.

واعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الحادية عشرة مساء تحولت حديقة هيبودروم إلى غرفة معيشة ضخمة في الهواء الطلق حيث تجمع الناس لتناول الطعام والمشروبات والاستمتاع بالموسيقى الحية والأنشطة المختلفة مثل اليوجا.

وعلم كثير من الزوار بهذه المناسبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وأحضر آباء وأمهات أبناءهم للمشاركة في الأنشطة المعروضة بما في ذلك الورش الفنية واليوجا.

وقال المنظمون إن هذه المناسبة هي أكبر نشاط للترويح عن النفس يقام في لبنان.