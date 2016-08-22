البث الحي
منوعات

شاهد: "سيتي بيكنك" حفل ضخم يجتذب الألوف في بيروت

22/8/2016

استضافت حديقة هيبودروم (ميدان سباق الخيل) في بيروت يوم الأحد ( 21 من أغسطس/آب) حدثا ضخما عبارة عن نزهة كبيرة أطلق عليها "سيتي بيكنك بيروت" احتذبت زوارا من جميع الأعمار تضمنت تقديم المأكولات على مدار اليوم والمشروبات وعزف الموسيقى والأنشطة الفنية.

وحضر هذه المناسبة التي أقيمت في قلب العاصمة اللبنانية الأصدقاء والأسر من اللبنانيين والأجانب على حد سواء للاستمتاع بالطبيعة وبيوم صيفي رائع.

واعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الحادية عشرة مساء تحولت حديقة هيبودروم إلى غرفة معيشة ضخمة في الهواء الطلق حيث تجمع الناس لتناول الطعام والمشروبات والاستمتاع بالموسيقى الحية والأنشطة المختلفة مثل اليوجا.

وعلم كثير من الزوار بهذه المناسبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وأحضر آباء وأمهات أبناءهم للمشاركة في الأنشطة المعروضة بما في ذلك الورش الفنية واليوجا.

وقال المنظمون إن هذه المناسبة هي أكبر نشاط للترويح عن النفس يقام في لبنان.

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

الساعات القادمة تكشف مصير محادثات كوشنر لحل الأزمة الخليجية

كوشنر (يسار) في لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (وكالة الأنباء القطرية)