شاهد: دبي تستعد لافتتاح أكبر متنزه مغلق في العالم

يُفتتح في دبي الشهر الجاري أكبر متنزه ترفيهي مغلق في العالم لاجتذاب بعض السياح والمقيمين الذين يهربون في كثير من الأحيان من حرارة الصيف الشديدة إلى الخارج.

ففي ضاحية تكسوها الرمال يختفي تحت مبنى أشبه بصندوق عملاق أنشأته شركة آي.إم.جي ورلدز أوف أدفنشر على مساحة 140 ألف متر مربع متنزه مكيف الهواء يزخر بديناصورات تتحرك بوسائل إلكترونية وقطارات الملاهي الصاعدة والهابطة وأبطال الشخصيات الكرتونية في أفلام ومجلات مارفل وكذلك شخصيات أفلام ومسلسلات الكارتون التي تعرض على قناة كارتون نتورك.

فجأة وبلا سابق إنذار تظهر من ثنايا الأركان المظلمة شخصيات الموتى الأحياء المعروفة باسم الزومبي في بيت مسكون أو تنطلق عربة من عربات قطارات الملاهي المكشوفة السريعة الحركة على شكل ديناصور الفيلوسيرابتور حتى يكاد ركابها يشعرون بالاختناق في غابة يغلفها الضباب تحمل اسم "الوادي المفقود".