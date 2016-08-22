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شاهد: الحمام التركي لـ" العرسان" نشاط يزدهر في الأردن

22/8/2016

في غرفة مزينة مليئة بالبخار في عمان يغتسل مجموعة من الرجال ويجري تنظيف أجسادهم وتدليكها.

إن هؤلاء الرجال موجودون في واحد من العديد من الحمامات التركية التي أُنشئت حديثا والتي تزايدت شعبيتها في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية.

وأصبحت الحمامات مقصدا للعرسان الجدد قبل زفافهم. ويشارك أعضاء أسر العرسان الجدد والأصدقاء المقربون الذين يحتفلون بالرقص والتصفيق قبل أخذ الحمام.

والحمام التركي الذي ظهر لأول مرة خلال حقبة الإمبراطورية العثمانية هو النموذج المعدل للحمامات الرومانية.

ويبدأ الحمام عادة بغرفة استرخاء دافئة يعقبها تنظيف الجسم والاستحمام وينتهي بالتدليك.

وكان الكثير من الأردنيين يسافرون إلى دمشق من أجل حماماتها الشهيرة لكن هذه الرحلات توقفت فجأة عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد قبل أكثر من خمس سنوات.

ويستضيف الأردن الآن أكثر من 1.4 مليون لاجئ يعيش معظمهم في المناطق الحضرية وحوالي 100 ألف سوري في المخيمات.

وفر أكثر من 3.8 مليون شخص من سوريا منذ العام 2011 عندما بدأت الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

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