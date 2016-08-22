شاهد: البوسنة باتت وجهة لسائحين ومستثمرين عرب

يستمتع شاب كويتي يدعى عبد الله السنوسي بالنسيم العليل في منتجع مغطى بالزرع الأخضر على مشارف العاصمة البوسنية سراييفو حيث اشترت أُسرته شقة تهرب لها من درجات الحرارة المستعرة في الكويت.

وأُسرة السنوسي ليست الوحيدة لكنها واحدة من ألوف الأُسر التي اشترت عقارات في اتجاه جديد يستقطب أهل بلده.

وقد اكتشف المصيفون والشغوفون بالسفر في منطقة الخليج البوسنة تلك الدولة الجبلية في منطقة البلقان والتي يقدر المسلمون بنحو نصف سكانها- في السنوات الأخيرة فقط.

وساهمت أمور في تعزيز توجه هؤلاء إلى البوسنة العام الحالي من بينها تزايد عدد رحلات الطيران المباشرة لها وبناء منتجعات جديدة بها وإنهاء القيود التي تفرض على تأشيرات السفر.

ولا تتوفر إحصاءات بشكل كامل بشأن وصول السائحين أو شراء الأراضي في البوسنة التي لا توجد بها هيئة وطنية للسياحة.

لكن بيانات الفنادق في سراييفو أظهرت أن عدد الزائرين للبوسنة من دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها مثلا تضاعف تقريبا إلى 13 ألفا في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري من 7265 زائرا العام الماضي.

وكان عدد الزائرين للبوسنة من الإمارات 65 شخصا فقط في2010.

وتذكر تقديرات غير رسمية أن عدد السائحين العرب للبوسنة يتراوح بين 50 ألفا و60 ألفا سنويا وأن نحو ربعهم يشتري عقارات ويلقون ترحيبا من وكلاء العقارات ورجال الأعمال المحليين باعتبارهم ينعشون الاقتصاد المحلي الذي لم يتعاف بعد من آثار حرب تسعينيات القرن الماضي.

ويقول رجال أعمال إنهم يهتمون أكثر بالقضاء على الروتين في البوسنة إذا كان للبلد أن يستفيد بالفعل من ازدهار السياحة وصناعة العقارات فيه هذه الأيام.

وتظهر سجلات قضائية في السنوات الأخيرة وجود 51 شركة ممولة من عرب تملك 365 منطقة عقارات معظمها في أماكن يغلب المسلمون على سكانها.