شاهد: إحباط محاولة تفجير انتحاري لطفل في كركوك

قالت الشرطة العراقية إنها أحبطت محاولة تفجير "انتحارية" لفتى في مدينة كركوك شمالي البلاد قبل أن يتمكن من تفجير حزامه الناسف.

وعرضت قنوات عراقية الاثنين مقطعا مصورا يظهر مجموعة من قوات الشرطة تحتجز الفتى، فيما يقوم رجلان بقطع الحزام الناسف. وبعد إزالة الحزام، شوهد الفتى أثناء اقتياده سريعا إلى شاحنة للشرطة وسارت بعيدا.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك أفراسيا كاميل وايس إن الفتى اعتقل ليلة الأحد، بعد أقل من ساعة من هجوم انتحاري على مسجد شيعي في المدينة، أدى إلى مقتل الانتحاري فقط، وإصابة شخصين.

وقال مسؤول الاستخبارات في كركوك، العميد شاتو فاضل حمادي إن "الفتى نازح من الموصل، ثاني أكبر مدن العراق والخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة" ووصل الفتى إلى كركوك قبل نحو أسبوع.