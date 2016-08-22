ساركوزي يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اعتزامه الترشح مجددا في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي ستجرى في العام المقبل.

جاء ذلك اليوم الاثنين في تغريدة لساركوزي"61 عاما" على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

كانت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) ذكرت في وقت سابق استنادا إلى دوائر مقربة من ساركوزي الذي يتزعم حزب "الجمهوريون" المحافظ، أنه يعتزم التخلي عن رئاسة الحزب الذي كان يعرف في السابق بـ "الاتحاد من أجل حركة شعبية".

يذكر أن مسألة ترشح ساركوزي المنتمي لتيار يمين الوسط في الانتخابات المقبلة باتت سرا مكشوفا في فرنسا منذ فترة طويلة.

يُشار إلى أن الاستقالة من رئاسة الحزب في موعد أقصاه الخميس المقبل، تعد شرطا للتقدم للانتخابات التمهيدية التي سيجريها أنصار يمين الوسط في تشرين ثان/نوفمبر المقبل لاختيار مرشح هذا التيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة.