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تباطؤ التضخم السنوي في المغرب إلى 1.6% في يوليو

22/8/2016

تباطؤ التضخم السنوي في المغرب إلى 1.6% في يوليو

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الاثنين إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة تراجع إلى 1.6 بالمئة في يوليو تموز من 2.3 بالمئة في يونيو حزيران بسبب تباطؤ الزيادة في أسعار الأغذية.

ونزل معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 2.7 بالمئة من 4.4 بالمئة في الشهر السابق في حين سجل تضخم أسعار السلع غير الغذائية تراجعا طفيفا إلى 0.5 بالمئة في 12 شهرا حتى يوليو تموز من 0.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران.

وذكرت المندوبية أن تكاليف النقل انخفضت 1.1 بالمئة لكن أسعار الفنادق والمطاعم ارتفعت 2.6 بالمئة دون الخوض في تفاصيل.

وعلى أساس شهري تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.2 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع 0.4 بالمئة في يونيو حزيران مع انخفاض معدل تضخم أسعار السلع الغذائية إلى 0.4 بالمئة من 0.8 بالمئة.

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