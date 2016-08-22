بالصور: حملة عربية ضد الحسابات الإباحية تتصدر تويتر

حملة ضد الحسابات الإباحية على تويتر

دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملة للتوعية بكيفية عمل بلاغات لغلق الحسابات الإباحية، والتي تزايدت مؤخراً باللغة العربية.

واحتل هاشتاج #الحملة_ضد_الحسابات_الإباحية مرتبة ضمن قائمة الأعلى تداولاً في عدد من الدول العربية، ولاقى قبولاً واسعاً جداً في أوساط الشباب والفتيات.

وشرح مطلقو الحملة كيفية إغلاق الحسابات الإباحية على تويتر في 6 خطوات، كما نشروا مقاطع مصورة توعوية وأخلاقية لحث الشباب على الإحجام عن تلك الحسابات مسترشدين بالقرآن والسنة والتذكير بالآخرة وسوء الخاتمة، ومستشهدين أيضاً بأقوال الطب وعلم النفس.

وأطلقت الحملة دعوة لكل شباب العرب والمسلمين للمساعدة في الإبلاغ عن تلك الحسابات وإغلاقها سريعاً، ونشروا إحصائية بنجاح الحملة في إغلاق أكثر من 722 حساب إباحي من على تويتر، آملين في استمرار الحملة حتى القضاء نهائياً على ما أسموهم بـ"الحشرات القذرة".

كيف تغلق حساباً إباحياً في 6 خطوات؟

ومن أبرز التعليقات على هاشتاج الحملة:

@NoOora_ALGamdi

اللهم كل من شارك وساهم في هذه الحملة المباركة اللهم فاكتب له الأجر ولا تحرمه واجعل ذلك في ميزان حسناته.

‏@xManaalx

من أزاح النظر عن المُحرمات: عوّضه الله بلذةٍ يجِدُها في قلبه…

Al-shoaibe ‏@abdulaah_

في خلوتك لا يغرك صمتُ أعضائك فإن لها يوماً تتكلم فيه.. من هدم جدار "المراقبة" فقد تجرَّأ .. وما أقبح الجرأة على الله.

يــ,?ــمـ,?? ‏@1_elan

واللهِ وباللهِ وتاللهِ بحروف القسم الثلاثة كلها.. من لم يتأدب مع الله فوق الأرض.. سيؤدبه الله تحت الأرض ويوم العرض.

أكثر من 722 حساباً إباحياً تم دعسهم منذ إطلاق الحملة

‏??α?α?α?α?‏@HkaRALalam

أقسم بمن أحل القسم لو تعلمون ماذا وجدت في بعض الحسابات بعد اختراقها والتي أصاحبها متوفين لتقشعر منه أبدانكم.

‏@Alsalem200D

هذا هو الهاشتاج الذي يستحق الوصول للترند والذي يمثل ديننا الإسلامي ومسؤوليتنا فيه وليس بعض الهاشتاجات التافهة.

s-a77 ‏@a_s_h1234567

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتي يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا .

خواطر راقية ‏@5wa6rey_

أين هم من هذه الآية : "إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً".