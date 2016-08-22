بالصور: ابنة ترامب تتبرع بـ"قِرطها" لصالح كلينتون!

ترامب وابنته إيفانكا (غيتي)

في خطوة غريبة للغاية، قررت إيفانكا ترامب (34 عاماً) ابنة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، التبرع ببعض مجوهراتها لصالح حملة المرشحة الديموقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون المنافسة لأبيها!

ووفقاً لقناة فوكس نيوز الأمريكية وصحيفتي الإندبندنت وديلي ميل البريطانيتين، فإن شركة "Lady Grey Jewelry" للمجوهرات ومقرها نيويورك، نشرت رسالة على صفحتها الرسمية بـ"انستغرام" أعلنت فيها تبرع إيفانكا ترامب بأموال مشترياتها "أقراط الأذن" لصالح مجلس الهجرة الأمريكية "Everytown"، ولصالح حملة هيلاري كلينتون الانتخابية.

وتابعت الشركة: "نأمل أن تستمتعي بالأقراط الجديدة من مجموعتنا"، وجذبت تلك الصورة أكثر من 12 ألف متابع على انستغرام حتى الآن ما بين مؤيد ومناهض لتصرف ابنة ترامب، فيما اعتبر آخرون أنها فعلت ذلك فقط من أجل الشهرة.

وتعتبر شركة "Lady Grey Jewelry" إحدى أشهر العلامات التجارية للمجوهرات بنيويورك منذ عام 2009 ولها قاعدة مزدهرة من الزبائن وأكثر المشاهير مثل بيونسيه وريهانا وروبي روزن وتحوي مجوهرات إيفانكا ما بين أقراط وخواتم وقلائد تتراوح أسعارها ما بين 60 دولاراً و400 دولار.

يذكر أن المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية رجل الأعمال والملياردير "دونالد ترامب" اشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل حول الهجرة واللاجئين ونال انتقادات عديدة داخل وخارج الولايات المتحدة مما صعد المنافسة بينه وبين منافسته القوية جداً هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديموقراطي والتي تفوقت عليه في الفترة الأخيرة وفقاً لاستطلاعات الرأي.