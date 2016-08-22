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الجزيرة مباشر تنفرد بصور لمختطفي حماس في مقار الاحتجاز بمصر

22/8/2016

عبد الدايم أبو لبدة و ياسر زنون – مختطفي حماس في مصر

تنفرد الجزيرة مباشر بنشر صورة حصل عليها أهالي عناصر من حركة حماس تم اختطافهم في سيناء منذ عام، حيث تظهر الصورة احتجازهم داخل مقر أمني في القاهرة.

وقد عرض برنامج " النافذة المسائية"  الصورة التي حصل عليها أهالي المختطفين، ودار نقاش مع ذوي المختطفين.

وتعود وقائع قصة اختفاء أربعة شبان فلسطينيين في مصر إلى عام مضى.

وحسب رواية حركة حماس فإن الشبان الأربعة اختطفوا بعد اجتيازهم معبر رفح، في 19 من أغسطس/آب 2015، حين اعترض مجهولون حافلة كانت تقلهم إلى مطار القاهرة.

لكن القاهرة تنفي هذه الرواية وفق ما جاء بحديث سابق لموسى أبو مرزوق نائب رئيس الحركة في حوار خاص لـ" موقع الجزيرة مباشر".

فيما لم تدل أي جهة رسمية مصرية معلومات في هذا الشأن.

غير أن أهالي شابين من المختفين قالوا إنهم حصلوا على صورة تخص ذويهما.

وفي الصورة التي يعتقد أنها من إحدى مقار جهاز الأمن الوطني، يقول الأهالي إنها تخص الشابين ياسر زنون مستلقيا على الأرض، وعبد الدايم أبو لبدة جالسا القرفصاء.

وإذ تحل ذكرى مرور عام على لغز اختفاء الشبان الأربعة، تتعهد كتائب القسام بألا يطوي النسيان قضيتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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