البردويل: نحمل السلطات المصرية مسؤولية اختطاف شبابنا

قال صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن كل الأدلة والقرائن تشير إلى أن الشباب المختطفين لا يمكن أن يكونوا قد غادروا مقر المربع الأمني المصري دون إرادة الجيش ودون أن يكون للجيش المصري علاقة باختطافهم.

وأضاف البردويل في لقاء مع الجزيرة مباشر إن الشباب الأربعة سافروا بطريقة رسمية من داخل معبر رفح، ثم تم نقلهم داخل عربة ترحيلات أمنية و"بالتالي المسؤولية كاملة تقع على عاتق قوات الأمن المصرية في محيط المعبر المصري".

وأشار إلى "أن السلطات المصرية نفت أن يكون لها علم بالأمر وأن جهات إسرائيلية قد تكون وراء اختطاف الشباب الأربعة وهذه الرواية الأخيرة غير مقنعة كما أنها تمثل إهانة للأمن المصري ذاته فكيف لجهات إسرائيلية أن تختطف فلسطينيين من داخل الأراضي المصرية".

من جانبها قالت شقيقة المختطف "ياسر زنون" إنها تحمل السلطات المصرية مسؤولية اختطاف شقيقها، كما أكد شقيقه جهاد أن الصورة ترجع إلى شقيقة مائة بالمائة.