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مقتل شرطيين وإصابة 5 في هجوم شمالي القاهرة

21/8/2016

صورة للكمين الذي جرى استهدافه

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن شرطيين قتلا وأصيب خمسة بينهم مدنيان عندما هاجم مسلحون نقطة أمنية بمدخل مدينة السادات شمالي القاهرة فجر اليوم الأحد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وقال الطبيب أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية التي تتبعها مدينة السادات إن الإصابات التي لحقت بالقتيلين والمصابين الخمسة نجمت جميعها عن طلقات نارية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان في وقت لاحق إن ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة غير معلومة الأرقام أطلقوا أعيرة نارية على النقطة الأمنية مما أسفر عن مقتل مساعد شرطة ومجند وإصابة أميني شرطة ومجند.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن مدنيين تصادف مرورهما قرب النقطة الأمنية وقت الهجوم أصيبا؛ لكن بيان الداخلية قال إن مدنيا واحدا أصيب في الهجوم. وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمشط المنطقة بحثا عن الجناة.

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