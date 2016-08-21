مؤلف كتاب عن بن لادن يدفع 6.8 مليون دولار للحكومة الأمريكية

غلاف الكتاب

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن مؤلف الكتاب الذي يروي قصة الغارة التي قتل فيها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وافق على دفع غرامة قيمتها 6.8 مليون دولار للحكومة الأمريكية.

وأضافت أن مات بيسونيت الذي ألف كتابه تحت الاسم المستعار "مارك أوين" اعتذر أيضا في بيان عن عدم تقديمه الكتاب إلى وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) لتدقيقه قبل نشره في عام 2012.

ونقلت الصحيفة عنه قوله "أقبل المسؤولية عن عدم تقديم الكتاب للمراجعة وأعتذر بكل صدق عن سهوي".

وقالت الصحيفة، نقلا عن وثائق لمحكمة اتحادية إن المؤلف -وهو جندي سابق بوحدة القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية- سيدفع الغرامة مما يحصل عليه من حقوق المؤلف وغيرها من الأموال التي يتحصل عليها من حواراته عن الكتاب.

وكان البنتاغون هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد بيسونيت لخرقه المزعوم لاتفاقات لعدم الكشف عن معلومات سرية لأن نص الكتاب لم يقدم لمراجعة أمنية قبل نشره.

وقُتل بن لادن في غارة نفذتها قوة أمريكية خاصة على المنزل الذي كان يختبئ به في باكستان في 2 مايو/أيار عام 2011.

وكان بيسونيت عضوا بالقوة التي قتلت بن لادن، وقدم روايته للعملية في كتابه الذي يحمل اسم "لم يكن يوما سهلا".