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قتلى وجرحى جراء انفجار في غازي عنتاب التركية

20/8/2016

أفاد مراسل الجزيرة بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار في حي أكدره بمنطقة شاهين بيه في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا قرب الحدود السورية.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن عدد القتلى جراء الانفجار بلغ ثمانية، في حين بلغ عدد الجرحى 60 والعدد مرشح للزيادة.

وقال محافظ مدينة غازي عنتاب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية إن الانفجار استهدف صالة أفراح في المدينة، ووصف الهجوم بأنه إرهابي.

ونقل مراسل الجزيرة في غازي عنتاب معن خضر عن مصادر في الشرطة أن الهجوم نتج عن تفجير "انتحاري" ولكن ذلك لم يتأكد رسميا بعد.

في الوقت نفسه قال نائب برلماني من الحزب الحاكم على تويتر: من المعتقد أن متشددي الدولة الإسلامية وراء تفجير غازي عنتاب.

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