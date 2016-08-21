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فراولة مصرية تسبب حالات التهاب كبدي بولاية فرجينيا الأمريكية

21/8/2016

ثمار فراولة – أرشيف

قالت وسائل إعلام أمريكية إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا بالالتهاب الكبدي الفيروسي "أ" بولاية فرجينيا نتيجة تناولهم فراولة مستوردة من مصر، ما أثار حالة من القلق في الولاية.

وقالت وزارة الصحة الأمريكية إن حوادث التهاب كبدي وقعت لأشخاص استهلكوا فراولة مصرية مجمدة في الفترة من 5 إلى 8 من أغسطس/آب الجاري.

ودعت الوزارة المستهلكين الذين تناولوا عصائر فراولة خلال هذه الأيام إلى التوجه للمستشفيات القريبة منهم للفحص والحصول على اللقاح لمنع المرض.

وقالت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية إن سلسلة محال "تروبيكال سموثي" المتخصصة في إنتاج العصائر، قامت بسحب جميع الفراولة المستوردة من مصر بعد تداول الأنباء عن إصابة 10 أشخاص بفيروس الالتهاب الكبدي "أ" في أماكن مختلفة بولاية فرجينيا.

وقالت سلسلة "تروبيكال سموثي" إنها قامت بسحب جميع الفراولة المصرية من فروعها كإجراء احترازي.

وأوضحت وزارة الصحة أنها تبحث عما إذا كانت هناك مطاعم أو متاجر أخرى لديها فراولة مجمدة مصرية، بهدف منع انتشار الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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