شاهد: وفاة شقيق الطفل عمران دقنيش متأثرا بإصابته

قال طبيب سوري إن شقيق الطفل عمران دقنيش الذي ذاعت صور انتشاله حيا من أسفل أنقاض منزله في حلب توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الهجوم نفسه.

وقال الطبيب عبد الرسول إنه كان مسؤولا عن علاج الطفل علي دقنيش (10 سنوات) عقب إصابته في الغارة الجوية التي نفذها النظام السوري على حي القاطرجي بمدينة حلب في 17 من أغسطس/آب الجاري.

وأضاف الطبيب أن الطفل علي تعرض لإصابات خطيرة بسبب عدم انتشاله سريعا عقب الانفجار كما حدث مع شقيقه عمران، الذي ذاعت صور انتشاله من بين الأنقاض مصابا ومذهولا عقب الهجوم.

وأوضح الطبيب أن الطفل علي تعرض لإصابات بالغة في الكلى والكبد فضلا عن إصابات أخرى في الأضلاع والأطراف، وأنه ظل في قسم العناية المركزة ثلاثة أيام، لكن حالته ساءت كثيرا قبل أن يتوفى في النهاية.

وقال الطبيب عبد الرسول إنه رغم انتشار صور الطفل عمران في وسائل الإعلام العالمية وتعاطف العالم معها، فإن عمران كان أفضل حظا من شقيقه علي الذي لم تحظ صورته بعد وفاته بالاهتمام نفسه.