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شاهد: باندا تستعرض مهارتها في الرسم في حديقة حيوان أمريكية

21/8/2016

عرضت حديقة حيوان "سميثسونيان الوطنية" بالولايات المتحدة مقطع فيديو يوم الجمعة (19 من أغسطس/آب) بالبث المباشر عبر صفحتها على موقع فيسبوك للباندا باو باو وهي ترسم على القماش.

وفي الفيديو تعطي المدربة باو باو قطعا من الحلوى وتتفاعل الباندا بجذب وتحريك فرشاة رسم خاصة ممتدة إلى داخل قفصها وبعد أن تقوم المدربة بغمس طرف الفرشاة في ألوان مختلفة ترسم باو باو أشكالا فنية.

وتستعد الحديقة حاليا للاحتفال بعيد مولد بي بي شقيقة باو باو التي ولدت يوم 22 من أغسطس/آب الماضي.

ومعدل إنجاب الباندا العملاقة التي موطنها الصين منخفض للغاية خاصة في الأسر.

وهناك نحو 300 باندا في الأسر و1600 تقريبا في البرية.

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