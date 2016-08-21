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شاهد: اللحظات الأولى لتفجير حفل زفاف في غازي عنتاب

20/8/2016

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ما لا يقل عن 27 شخصا قُتلوا عندما استهدف شخص يُشتبه بأنه مفجر انتحاري حفل زفاف في مدينة غازي عنتاب التركية يوم السبت. 

وقال محافظ مدينة غازي عنتاب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية إن الانفجار استهدف صالة أفراح في المدينة، ووصف الهجوم بأنه إرهابي.

ونقل مراسل الجزيرة في غازي عنتاب عن مصادر في الشرطة أن الهجوم نتج عن تفجير "انتحاري"؛ ولكن ذلك لم يتأكد رسميا بعد.

في الوقت نفسه، قال نائب برلماني من الحزب الحاكم على تويتر: "من المعتقد أن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وراء تفجير غازي عنتاب".

وهاتف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، مساء السبت، كل من وزير داخليته أفكان آلا، ووالي غازي عنتاب، علي يرلي قايا، للاطلاع على آخر المعلومات المتعلقة بالتفجير الإرهابي الذي استهدف صالة للأفراح، بالولاية المذكورة.

وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء، أن  يلدرم أوعز لنائبه، محمد شيمشك، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) عبد الحميد غول، ونواب البرلمان عن غازي عنتاب، بالانتقال فورًا إلى مكان الحادث، والوقوف على آخر التطورات.

وقالت وكالة الأناضول إنها حصلت على معلومات تفيد بأن "الهجوم نفذه شخص أو أشخاص مجهولون".

المصدر : الجزيرة مباشر
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