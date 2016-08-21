شاهد: البرازيل تفوز بأول ذهبية أولمبية لكرة القدم في تاريخها

فاز المنتخب البرازيلي بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منافسه الألماني بضربات الترجيح بنتيجة 5-4.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم نيمار دا سيلفا للسامبا في الدقيقة 27 من ضربة حرة نفذها ببراعة.

فيما أدرك ماكس مير، التعادل للمنتخب الألماني، في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، بعدما تلقى عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة في المرمى.

وكسر السيلساو عقدة الأولمبياد، حيث فشلت طوال تاريخها في تحقيق الميدالية الذهبية.