البث الحي
منوعات

شاهد: البرازيل تفوز بأول ذهبية أولمبية لكرة القدم في تاريخها

20/8/2016

فاز المنتخب البرازيلي بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منافسه الألماني بضربات الترجيح بنتيجة 5-4.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم نيمار دا سيلفا للسامبا في الدقيقة 27 من ضربة حرة نفذها ببراعة.

فيما أدرك ماكس مير، التعادل للمنتخب الألماني، في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، بعدما تلقى عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة في المرمى.

وكسر السيلساو عقدة الأولمبياد، حيث فشلت طوال تاريخها في تحقيق الميدالية الذهبية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)