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شاهد: أطول طائرة في العالم تقوم بأولى رحلاتها في بريطانيا

21/8/2016

أتمت أطول طائرة في العالم والتي تحمل اسم "إيرلاندر 10" أولى رحلاتها للطيران من بيدفورد على بعد 60 ميلا شمالي لندن.

يبلغ طول الطائرة 92 مترا أي أنها أطول من أكبر طائرة ركاب في العالم بنحو 15 مترا وأقلعت ببطء من مطار كاردنغتون ووصلت إلى ارتفاع 2000 قدم في 15 دقيقة.

وكان من المقرر أن تكون أولى رحلات الطائرة يوم الأحد (14من أغسطس/آب) لكنها تأجلت بسبب مشكلة تقنية.

ومولت شركة هايبرد إير فيكلز البريطانية الطائرة بمبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

وكانت الحكومة الأمريكية قد بدأت تمويل الطائرة في بداية الأمر كمشروع مراقبة ثم ألغته.

وقالت الشركة إن التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الطائرة تجمع بين أفضل السمات للطائرات التقليدية وطائرات الهليكوبتر بهدف صناعة جيل جديد من الطائرات متعددة المهام.

ويمكن للطائرة البقاء في الجو لمدة خمسة أيام وهي مأهولة، وأكثر من أسبوعين وهي غير مأهولة.

وقالت الشركة إن إيرلاندر 10 يمكن استخدامها لأغراض متعددة تشمل نقل البضائع وعمليات المراقبة العسكرية والتجارية.

ولا يوجد هيكل داخلي للطائرة إيرلاندر 10 وتحافظ على شكلها المنتفخ بفضل استقرار ضغط غاز الهليوم داخل هيكلها

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