شاهد. أبو عبيدة: "العصف المأكول" شكلت تحولاً في تاريخ الصراع

قال قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: إن "أمعركة العصف المأكول هيئها الله على عينه وشكلت تحولاً في تاريخ صراعنا مع المحتل المجرم الذي يحاول فهم سر فشله وخيبته في معركة سخر لها كل الامكانات وحشد لها كل الطاقات".

وأضاف خلال كلمة له في مهرجان ذكرى الانتصار الذي تقيمه حماس في ذكرى استشهاد قادتها، إن: " قيادة القسام تؤكد أن ملف اختطاف 4 من مجاهدي القسام على الأراضي في مصر حاضر في كل وقت وتبذل جهدها في أكثر من اتجاه لإعادة المختطفين".

وأكد أن كتائب القسام والمقاومة جاهزة للدفاع عن شعبنا في كل وقت، وخوض أية معركة يمكن أن تفرض علينا بأي شكل وفي كل حين".

وأوضح أن الحصار لن يخدم حالة الهدوء، ومن حق شعبنا أن ينعم بالحرية والحياة الكريمة كباقي شعوب العالم، ومن يزرع الغضب سيحصد البركان، فليسمعها كل الساسة في العالم: لا تقفوا في وجه شعب قرر نيل حريته.

وتابع، "هنا نوجه التحية لأرواح الشهداء الأبطال الذين يضعون بصماتهم في معركة التحرير قبل الرحيل، ويهزأون بكل عقبةٍ وصخرةٍ كؤود، ويمضون إلى الله بعد أن يقيموا الحجة على كل الدنيا، فنعاهدهم أن قبَضاتهم وشظايا قنابلهم وضرباتِ فؤوسهم ستُغرس في نحور الأعداء يوم اللقاء".

وأضاف، القسام منذ أن وضعت الحرب أوزارها، لا تزال تعمل بعون الله بكل ما آتاها الله من قوة وإرادة وإصرار، على استكمال الطريق الذي اختارها الله له، إعداداً واستعداداً وتجهيزاً وتدريباً، وهي لن تكل ولن تمل من مواصلة الإعداد حتى يأذن الله لها بالنصر".

وأشار إلى أن الكتائب تدرك أن المعركة بيننا وبين عدونا سجال، ولا زالت أوراقها حاضرة وملفاتها مفتوحة على مصراعيها، وفي مقدمتها ملف الأسرى، أولئك الأبطال الذين لم ولن نتوانى في بذل كل جهد من أجل حريتهم وكرامتهم، ونعلن من جديد التزامنا تجاه قضيتهم والعمل من أجل تحريرهم، ونحذر العدو الاسرائيلي من مغبة الاستمرار في إجراءاته العنجهية القمعية ضد أسرانا.

وتابع قائلاً :" نعاهد شعبنا بأن كتائب القسام ستظل رأس الحربة في مقارعة الأعداء، وستبقى المقاومة هي القائد الحقيقي للشعب الفلسطيني، وحاملة آماله ومنبع شرعياته ".

وفي موضوع الأسرى أكد الناطق العسكري أن استقواء العدو على الأسرى بإجراءات عقابية عنصرية تدل على عجزه وفشله الأخلاقي والأمني والسياسي والعسكري – وليعلم العدو أن أسراه لدينا سيلقون نفس المعاملة التي سيلقاها أسرانا في سجون الاحتلال.

وفي الذكرى الثانية العصف المأكول أكد الناطق العسكري باسم القسام، أنها معركة سيسجلها التاريخ بمداد من نور ودماء، تلك المعركة التي علمت الدنيا بأن رجال الله وسدنة الحق ستبقى لهم اليد العليا مهما بلغ جبروت جند الشيطان وعساكر الباطل.

وأضاف "نعيش اليوم في ظلال عبق الشهادة وشرف الشهداء، خاصة أولئك الأبطال الذين نسجوا خيوط النصر في معركة العصف المأكول قبل ارتقائهم ونيلهم شرف الشهادة، وهم أبطال فلسطين الخالدون، أبو أيمن رائد العطار، وأبو خليل محمد أبو شمالة، وأبو أسامة محمد برهوم، وغيرهم من قادة المقاومة من كافة الفصائل المجاهدة التي شاركتنا ذات الطريق ووقفت معنا في خندق العزة والشرف والكرامة".

وأردف قائلاً :"كما نعيش ذكرى استشهاد أحد أبطال حركتنا وقادة شعبنا، القائد الهمام الشهيد المهندس إسماعيل أبو شنب الذي سبق على درب الابطال قبل ثلاثة عشر عاماً اغتيالاً من عدوٍ جبان ظن أن الاغتيالات الغادرة ستوقف مدّ جهادنا ومضي مسيرتنا نحو وعد الله تعالى".

وأشار إلى أن حريق المسجد الأقصى أشعل ناراً في قلوب احبابه وشرارة غضب في صدور جند الأقصى لن تنطفأ حتى تحريره وتطهيره من دنس المحتلين بإذن الله، وها هي انتفاضة القدس -في ذكرى حريق الأقصى- تشق طريقها رغم كل الصعاب، وتجدد نفسها بين الحين والآخر معبرة عن ضمير شعب يأبى الركوع، ويتوق للحرية ويتبنى المقاومة والجهاد كسبيل لنيل الحقوق وانتزاع المقدسات.

وفي ختام المهرجان وجه الناطق العسكري التحية إلى أرواح شهداء شعبنا، وخاصة شهداء معركة العصف المأكول الخالدة، وذوي الشهداء وعائلاتهم الكريمة المعطاءة، وإلى الأسرى وذويهم الصامدين الصابرين، وإلى الجرحى والمصابين، وإلى جنود المقاومة الميامين، وغلى أبناء شعبنا المرابط في فلسطين ومخيمات الشتات واللجوء.