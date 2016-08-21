بالفيديو: البراميل المتفجرة تقطع غناء طفلة سورية لأبيها

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لطفلة سورية تغني لكن انفجارا وقع قريبا منهما قطع الأغنية وأثار حالة من الفزع في منزلها.

وتظهر في الفيديو الطفلة وهي تغني لأبيها، قبل أن يقع انفجار قريب جدا من منزلها على ما يبدو، حيث يهتز المنزل، وتفزع الطفلة والأم التي كانت تقوم بالتصوير على ما يبدو.

ويظهر صوت الأم في الخلفية وهي تقول "نحنا بخير.. نحنا بخير" ردا على سؤال أحد الأشخاص الذي يبدو أنه يطمئن على سلامتهم.

ولم يتضح بعد موقع وزمان التصوير، لكن نشطاء سوريين قالوا إن الانفجار وقع حديثا، ونفذه النظام السوري بالبراميل المتفجرة في حي الزيدية بمدينة حلب.