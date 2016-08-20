نصف مليون سائح زاروا البرازيل لحضور الأولمبياد

حفل افتتاح أولمبياد ريو – أرشيف

قالت الحكومة البرازيلية إن ما لا يقل عن 500 ألف زائر أجنبي وصلوا إلى البرازيل لحضور دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في مدينة ريو دي جانيرو.

وأشارت بيانات جمعتها الشرطة الاتحادية في نقاط الهجرة إلى أن أكثر من 570 ألف أجنبي في المجمل دخلوا البرازيل في الفترة من أول يوليو/تموز حتى 15 أغسطس/آب.

وبدأت الأولمبياد في الخامس من أغسطس/آب. ووصل آلاف الرياضيين والسائحين والمهتمين بالأولمبياد قبل بدء الألعاب الأولمبية والأحداث المرتبطة به.

وكانت البرازيل تنتظر حضور عدد أكبر من السائحين لحضور الأولمبياد، لكن الخوف من فيروس زيكا والدعاية السيئة الخاصة بانتشار الجريمة ربما تكون ساهمت في انخفاض الأعداد، حسبما يرى كثير من البرازيليين.