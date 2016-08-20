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شاهد: مجازر بحق أهالي قرية "الغنطو" في حمص

20/8/2016

تُظهر لقطات فيديو حُملت على مواقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت ضربات جوية على "الغنطو" في "حمص" اليوم السبت 20 من أغسطس/آب في الوقت الذي احتدم فيه القتال بين الجيش السوري والقوات الكردية.

ويُظهر الفيديو قذيفة تصيب منزلا فيتناثر الحطام ويتصاعد الدخان فيما يعتقد أنها ضربة جوية على "الغنطو" بمحافظة حمص.

وتظهر لقطة أخرى ما يعتقد أنها العواقب المترتبة على ضربة جوية على دوما حيث يتناثر الحطام على طريق وبين سيارات محطمة وبجوار بنايات لحقت بها أضرار جسيمة.

وازدادت حدة القتال بين الجيش السوري والقوات الكردية في وقت متأخرأمس الجمعة (19 من أغسطس/آب) واستمر اليوم السبت.

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