البث الحي
منوعات

شاهد| شاعر عامية للسيسي: افرض ضريبة على الكلام

20/8/2016

بث شاعر العامية المصري غازي حبيبة قصيدة على قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب تحت عنوان "افرض ضريبة على الكلام".

وجاء في القصيدة:

افرض ضريبة على الكلام وعلى السلام وعلى الابتسام

افرض ضريبة على ابراهيم عشان بيشبه أخوه حسام

افرض ضريبة على اللي دقنه طويلة جدا

خد غرامة من الديوك إزاي من غير تصريح بتدن (تؤذن)

افرض ضريبة على الميت من المرض لأنه مش لاقي الدوا

وخد ضريبة من اللي ماشي وهوا ساكت

ما هو ماشي يتنفس هوا

افرض ضريبة على السعادة، سميها تمن الانبساط

خد إتاوة من اللي نايمين على البلاط

افرض ضريبة على الفقير لو كان يتمنى يمشى جنب قصر

وافرض ضريبة على اللي ينطق اسم مصر

افرض ضريبة على النجوم علشان بتطلع في السما

وافرض ضريبة على العيون مش برضه أحسن من العمى

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)