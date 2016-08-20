شاهد: أطباء هنود يستخرجون 40 سكينا من معدة مريض

في عملية جراحية نادرة استخرج أطباء هنود 40 سكينا من معدة مواطن هندي شمالي البلاد.

وكان سوجيت سينغ، وهو ضابط شرطة، قد توجه للمستشفى بمدينة أمريتسار وهو يشكو من آلام شديدة في المعدة وفقدان الشهية.

وبعد الفحص التمهيدي اعتقد الأطباء أن سينغ يعاني من ورم في المعدة؛ لكنهم اكتشفوا لاحقا وجود مواد معدنية في معدته.

وقال الجراح جيتيندرا مالهوترا إن سينغ يعاني من اضطراب نفسي يجعله يقوم بابتلاع السكاكين.

وأضاف الجراح قائلا: "بمجرد أن وضعنا الكاميرا في الداخل شاهدنا بعض المواد المعدنية على الشاشة. وكان من بين هذه المواد المعدنية قطع من شفرات معدنية وقطع خشبية، وهو أمر نادر وغريب للغاية؛ فأنا لم أشاهد شيئا كهذا خلال ممارستي للطب طوال 20 عاما".

وتابع قائلا: "اعتقدنا أنها سكاكين، وسألنا المريض الذي قال إن لديه الرغبة في ابتلاع السكاكين، وإنه ابتلع سابقا 28 سكينا".

وأجرى العملية فريق من خمسة جراحين، واستغرقت نحو خمس ساعات لاستخراج السكاكين من معدة سينغ.

وقال الجراح مالهوترا: "أخبرنا المريض أنه ابتلع 28 سكينا، لكننا استخرجنا 40 منها".

وكي نتأكد من عدم وجود المزيد من السكاكين (في المعدة) ولضمان عدم عودة المريض للمشكلة نفسها من جديد، أجرينا مسحا للبحث عن معادن في الجسم بأكمله، بما في ذلك المعدة، ووجدنا أننا قمنا بإزالة جميع السكاكين من المعدة".

وقال سينغ إن عادة ابتلاع السكاكين ظهرت لديه أثناء تعافيه من حادث سير.

وأضاف: "أصبت في حادث. ولم أكن أستطيع السير بشكل جيد بعدها، واعتدت الجلوس من دون فعل شيء، وبدأت في ابتلاع السكاكين، ولم أكن أشعر بألم شديد".