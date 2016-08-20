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شاهد:إجراءات أمنية مشددة حول استاد ماراكانا بختام الأولمبياد

20/8/2016

شددت السلطات في البرازيل إجراءات الأمن حول استاد ماراكانا حيث يقام اليوم السبت (20 من أغسطس/آب) نهائي منافسات كرة القدم للرجال ضمن دورة الالعاب الأولمبية. كما سيشهد الاستاد حفل ختام دورة الالعاب الأولمبية مساء الغد (الأحد).

ويتسع الاستاد لأكثر من 78 ألف متفرج ومن المتوقع أن يمتلئ عن آخره بالمشجعين البرازيليين لمؤازرة فريق بلادهم الذي يواجه المنتخب الألماني.

ويسعي فريق البرازيلي للثأر لهزيمته أمام ألمانيا 1- 7 في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2014.

ولم يسبق لأي من الفريقين الفوز بالذهبية الأولمبية.

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