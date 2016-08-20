دويتشه فيله تفصل صحفيا مصريا حرض على إيذاء ناشطة مصرية

عباس حذف المنشور من صفحته لكنه أقر بكتابته

أعلنت مؤسسة دويتشه فيله الألمانية إنهاء تعاقد صحفي مصري يعمل في القسم العربي بسبب تحريضه على إيذاء الناشطة الحقوقية المصرية ماهينور المصري.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنها قررت بشكل "فوري" إنهاء علاقة العمل مع الصحفي ناجي عباس، بعد أن قام بوضع منشور على صفحته الخاصة في موقع فيسبوك "يدعو فيه بشكل لا يقبل اللبس إلى عمل يُعاقب عليه القانون بحق الناشطة الحقوقية المصرية ماهينور المصري".

ولم تذكر المؤسسة اسم الصحفي؛ لكن الصحفي ناجي عباس اعترف على صفحته الشخصية بفصله من المؤسسة على خلفية القضية.

وكان عباس قد دعا على صفحته إلى خطف الناشطة ماهينور المصري وسكب "ماء نار" (حمض الكبريتيك) عليها، قبل أن يقوم بحذفه.

لكن نشطاء كانوا قد التقطوا صورة للمنشور وقاموا بإطلاق حملة تطالب دويتشه فيله باتخاذ موقف من تحريض عباس على الناشطة المصرية.

وقالت دويتشه فيله إنها قامت "بالتحقيق الدقيق بالحادثة" كما حققت مع عباس الذي "لم ينكر بدوره صحة المنشور" بحسب بيان المؤسسة الألمانية.

وأضافت دويتشه فيله أنها لن تكتفي بفصل الصحفي المصري بل تدرس أيضا "اتخاذ خطوات قانونية إضافية بحقه".