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ترامب محاولا إقناع السود لدعمه:" ماذا لديكم لتخسروه؟"

20/8/2016

المرشح الجمهوري دونالد ترامب

في ظل إظهار استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب لا يحصل على دعم الناخبين السود، حاول المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة إقناعهم مرة أخرى بدعمه، قائلا: "ماذا لديكم لتخسروه  بحق الجحيم؟".        

وخاطب ترامب، حشدا كله من البيض تقريبا في مؤتمر بديمونديل بولاية ميشغن، أمس (الجمعة) قائلا " انظروا كم تعاني المجتمعات الأفريقية الأمريكية في ظل سيطرة الديمقراطيين. ولهؤلاء أقول التالي: ما الذي لديكم لتخسروه بتجربة شئ جديد مثل ترامب ؟".

قال " أنتم تعيشون في فقر. ومدارسكم ليست جيدة، وليس لديكم وظائف. ماذا لديكم لتخسروه بحق الجحيم ؟".

وفي حين جرى تعريف الأفريقيين الأمريكيين بأنهم ديمقراطيون منذ خمسينيات القرن الماضي، فإن محاولة ترامب الرئاسية وصلت إلى معدلات متدنية جديدة. 

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت منذ مؤتمرات الحزب خلال الشهر الماضي حصوله على دعم بنسبة 1% أو 2% بين السود.        

ولايستطيع الكثيرون نسيان إصرار ترامب خلال انتخابات عام2012 على أن الرئيس باراك أوباما، أول رئيس أسود للولايات المتحدة، ولد في الخارج ومن ثم فهو غير مؤهل للبيت الأبيض، في رأي ترامب.

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