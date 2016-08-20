بالفيديو: مصطفى بكري يعترف بتراجع شعبية السيسي

قال الإعلامي المصري مصطفى بكري إن تراجع شعبية السيسي لا تقلق الرئيس، لأنه يتصدى للمشكلات بشجاعة على حد قوله.

وأضاف بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على إحدى الفضائيات المصرية، أن اقتحام المشاكل والتصدي لها بشجاعة وجرأة من الطبيعي أن تؤثر على شعبية الرئيس خاصة إذا كانت هذه المشاكل متعلقة بكيفية سد العجز في الموازنة العامة، وإجراء إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تطال فئات اجتماعية عديدة.

وتسأل بكري، هل يغامر السيسي بشعبيته، وهل رهانه بالحلول المستقبلية يمكن أن ينقذه من حلول الحاضر؟!

وأوضح أن الجهات المعنية ترصد ردود الأفعال للسيسي، مشيرا إلى أن ثمار هذه الخطوات التي يقبل عليها السيسي ربما لا تظهر إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات.

وكان المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، قد قال إن شعبية الرئيس السيسي تراجعت بنحو 9% عند نهاية العام الثاني من حكمه.