كيف تبحث في غوغل عن معلومات كرة القدم؟

يتميز محرك البحث بقدرات كبيرة تساعد في الوصول إلى المعلومة المطلوبة بسرعة ودقة كبيرتين، لكن هذه القدرات ما تزال خفية على الكثير من المستخدمين، وهنا نستعرض ثلاث طرق خفيفة يجب على أي مستخدم معرفتها عند البحث عن المواضيع المتعلقة بكرة القدم.

معرفة توقيت المباريات

يمكن للمستخدمين معرفة تاريخ أي مباراة بالتحديد من خلال محرك بحث غوغل مباشرة، وذلك بمجرد كتابة اسم الفريقين في خانة البحث، أو من خلال كتابة اسم فريق معين لتظهر جميع مبارياته القادمة.

فمثلا للحصول على مباريات ريال مدريد ضد برشلونة، قم بكتابة "ريال مدريد برشلونة" في خانة البحث وستحصل على نتائج المباريات خلال العام الحالي بالإضافة إلى موعد المباريات القادمة في العام نفسه.

أيضا يمكنك معرفة توقيت المباراة القادمة العام المقبل من خلال كتابة "ريال مدريد برشلونة 2017″، حيث سيظهر لك المحرك تاريخ المباراة القادمة بين الفريقين في الدوري الإسباني، والمقررة في 23 أبريل/نيسان، وكذلك الحال بالنسبة لباقي المباريات.

معرفة أبرز اللاعبين في ناد أو منتخب معين

إن كنت ترغب في معرفة أبرز اللاعبين في أحد الأندية أو المنتخبات، فكل ما عليك فعله هو كتابة كلمة "لاعبي" يليها اسم النادي أو المنتخب، مثل "لاعبي مانشستر يونايتد" وستظهر لك قائمة بأبرز اللاعبين في النادي، أو "لاعبي إيطاليا" وستظهر لك قائمة بأكثر اللاعبين شعبية في المنتخب.

معرفة الأجر السنوي للاعب معين

يمكن لعشاق كرة القدم المهتمين بأجور اللاعبين معرفة الراتب السنوي الذي يتقاضاه لاعب معروف عن طريق محرك بحث غوغل، وذلك عبر كتابة كلمة "الراتب" يليها اسم اللاعب، مثل "الراتب ليونيل ميسي".

