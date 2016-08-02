فيديو: بهذا السلاح دافعي عن نفسك إذا ضربكِ زوجكِ

قالت سنية منصور، المستشارة الأسرية بمركز الاستشارات العائلية بقطر، إن من أهم آداب الخلافات بين الزوجين عدم تدخل الأهل مطلقاً في مشكلات الزوج والزوجة، ونصحت الزوجة باستخدام سلاح الأنثى "البكاء" إذا وصل الخلاف إلى حد تعدي الزوج عليها بالضرب.

وأضافت خلال استضافتها عبر نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن الحب يبدأ فعلياً بعد 6 أشهر من الزواج، وأن غالبية الحب قبل الزواج ليس حقيقياً.

وأوضحت المستشارة الأسرية أن معيار نجاح الزواج هو أخلاق الطرفين، والتوافق الديني والاجتماعي والنفسي والاقتصادي بينهما، فضلاً عن التقارب الفكري والراحة النفسية.

وأشارت إلى أهمية ثقافة الاستشارة عند الخلافات بين الزوجين، لافتة إلى أن هناك دورات علمية للمقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة سعيدة.

وأوضحت المستشارة الأسرية أن التخطيط إلى زواج ناجح يحتاج إلى علم يتسلح به، مشددة على ضرورة التأني في الاختيار دون النظر إلى عبارة "قطار الزواج سيفوتني".