البث الحي
منوعات

فيديو: بهذا السلاح دافعي عن نفسك إذا ضربكِ زوجكِ

2/8/2016

قالت سنية منصور، المستشارة الأسرية بمركز الاستشارات العائلية بقطر، إن من أهم آداب الخلافات بين الزوجين عدم تدخل الأهل مطلقاً في مشكلات الزوج والزوجة، ونصحت الزوجة باستخدام سلاح الأنثى "البكاء" إذا وصل الخلاف إلى حد تعدي الزوج عليها بالضرب.

وأضافت خلال استضافتها عبر نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن الحب يبدأ فعلياً بعد 6 أشهر من الزواج، وأن غالبية الحب قبل الزواج ليس حقيقياً.

وأوضحت المستشارة الأسرية أن معيار نجاح الزواج هو أخلاق الطرفين، والتوافق الديني والاجتماعي والنفسي والاقتصادي بينهما، فضلاً عن التقارب الفكري والراحة النفسية.

وأشارت إلى أهمية ثقافة الاستشارة عند الخلافات بين الزوجين، لافتة إلى أن هناك دورات علمية للمقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة سعيدة.

وأوضحت المستشارة الأسرية أن التخطيط إلى زواج ناجح يحتاج إلى علم يتسلح به، مشددة على ضرورة التأني في الاختيار دون النظر إلى عبارة "قطار الزواج سيفوتني".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

السودان ومصر.. هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (مواقع التواصل الإجتماعي)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)