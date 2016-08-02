البث الحي
منوعات

شاهد.. قيادية بـ"حماس": آلاف الفتيات ينتظرن الشهادة

1/8/2016

قالت مسؤولة الحركة النسائية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن المرأة مخزون استراتيجي للحركة يمكن استخدامه في أي وقت.

وأضافت رجاء الحلبي أن ثقافة المقاومة راسخة في نساء الحركة وتابعت :" نحن لن ندفع بناتنا للعمليات الاستشهادية لكن إذا طلب منهن ذلك فهن جاهزات ".

ويفرض الاحتلال حصارا قاسيا على قطاع غزة الذي تديره حركة حماس تسبب في معاناة أهل القطاع بسبب نقص السلع والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والدواء.

ولحركة المقاومة الإسلامية تاريخ طويل من المقاومة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يلاحق عددا كبيرا من قيادتها في فلسطين وخارجها.

وتابعت الحلبي:" نحن نفتخر بأخواتنا المرابطات في المسجد الأقصى ولو سنحت الفرصة سنجد الآلاف من البنات ينتظرن الشهادة في سبيل الله"، واستطردت :" ثقافة الاستشهاد جزء من قلوبنا وعقولنا ولو فتح المجال لنا سوف يفوق عدد النساء الرجال .. والمرأة  مجاهدة منذ زمن النبي محمد(ص)".

تابعوا الحوار بالكامل مع "رجاء الحلبي" في زاوية "اسأل" على موقع الجزيرة مباشر.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

السودان ومصر.. هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (مواقع التواصل الإجتماعي)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)