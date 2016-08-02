شاهد.. قيادية بـ"حماس": آلاف الفتيات ينتظرن الشهادة

قالت مسؤولة الحركة النسائية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن المرأة مخزون استراتيجي للحركة يمكن استخدامه في أي وقت.

وأضافت رجاء الحلبي أن ثقافة المقاومة راسخة في نساء الحركة وتابعت :" نحن لن ندفع بناتنا للعمليات الاستشهادية لكن إذا طلب منهن ذلك فهن جاهزات ".

ويفرض الاحتلال حصارا قاسيا على قطاع غزة الذي تديره حركة حماس تسبب في معاناة أهل القطاع بسبب نقص السلع والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والدواء.

ولحركة المقاومة الإسلامية تاريخ طويل من المقاومة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يلاحق عددا كبيرا من قيادتها في فلسطين وخارجها.

وتابعت الحلبي:" نحن نفتخر بأخواتنا المرابطات في المسجد الأقصى ولو سنحت الفرصة سنجد الآلاف من البنات ينتظرن الشهادة في سبيل الله"، واستطردت :" ثقافة الاستشهاد جزء من قلوبنا وعقولنا ولو فتح المجال لنا سوف يفوق عدد النساء الرجال .. والمرأة مجاهدة منذ زمن النبي محمد(ص)".

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